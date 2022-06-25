Геннадий Головкин о бое с Альваресом: «Надо сделать очень много»

Казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес провели пресс-конференцию, посвящённую третьему бою между ними.

«Канело» пытался задеть GGG:

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“Это личное для меня. Я не потерплю, когда кто-то говорит такие вещи про меня. И вы знаете, почему это для меня личное. Не могу дождаться встречи в ринге. Головкин – двуличный человек. Он притворяется хорошим парнем, хотя на самом деле мудак. «О, да, я делаю все, чтобы моя семья была счастлива» и все в таком духе, а потом в другом месте он несет дерьмо про меня. Я собираюсь завершить его карьеру. Я уверен, что нокаутирую его – выйду на ринг только с этой целью», – приводит слова мексиканца Спорт Шредингера.

Головкин же наоборот выглядел очень спокойно: «Для меня это не личный вопрос. Я не собираюсь переубеждать, хороший я человек или плохой. Я такой, какой есть. Я не испытываю ничего персонального. Я выхожу боксировать, для меня это совсем другое. Как я вижу эту ситуацию? Если у него есть что-то персональное ко мне, то это не мои проблемы, это его вывод. Как я могу переубедить его в этом?!

Я уверен: чтобы мне подняли руку 17 сентября, надо сделать очень многое. Мы оба мотивированы и работаем над тем, чтобы подняли именно нашу руку. Новый вес? Я чувствую, что это новый опыт для меня. Многие чемпионы мира были в такой ситуации. Я сделаю все лучшее, покажу лучшего себя. Посмотрим, бой покажет.

Я уважаю Канело за его достижения в спорте. Заслуживает уважение, какой бокс он показывает, потому что я фанат бокса. Но вот эти эмоции, которые происходят сейчас, я не понимаю. У нас было два прекрасных боя, после чего мы обнялись, пожали руки и как бы сейчас заново что-то получается ... Он говорит, что я много чего-то говорю. Я не знаю – я сказал что-то неправильное или необычное? Я не нахожу, чтобы я сказал чего-то плохого в его сторону»

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