Стали известны гонорары Головкина и Канело за третий бой

Названы гарантированные суммы гонораров, которые заработают за трилогию казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) и мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz с ссылкой на инсайдера Рика Глейзера:

«Хирн потратил огромные деньги, но бой Канело – GGG больше, чем Спенс – Кроуфорд. Мировые доходы будут намного больше для Канело- GGG, поэтому эти двое гарантированно заработают 80 миллионов по сравнению с вероятными гарантированными 30 миллионами для Спенс – Кроуфорд», – сказал инсайдер.

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