Тренер Бивола о бое Головкин – Канело: «Технический арсенал у Геннадия гораздо шире»

Российский тренер Геннадий Машьянов, работающий с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, в интервью «РБ Спорт» оценил шансы Геннадия Головкина на победу с Саулем Альваресом:

«Головкин боксировал с Ретой Муратой. Вариант 50 на 50 на сегодняшний день при честном судействе. Это, учитывая возраст Гены и определенные качества. Скорость у него упала. В начальных раундах с Муратой он смотрел медленнее чем мог бы. Да. Головкин все еще способен выиграть. В техническом плане он более оснащен, чем Канело. Технический арсенал у Геннадия гораздо шире, но его надо использовать. Не скатываться на рубку или никчемную драку. Нужно использовать свое техническое преимущество и умственные способности, а не идти на поводу зрителей или кого-то еще»

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы