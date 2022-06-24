Дычко выиграл 12 бой в карьере

Казахстанский непобежденный боксер Иван Дычко на вечере бокса в Буэнос-Айресе одержал победу над хозяином ринга Кевином Эспиндолой (7-4,2 КО).

Бой продлился все отведенную дистанцию в десять раундов, итогом которых стала победа единогласным решением казахстанца.

Таким образом, Иван Дычко одержал двенадцатую победу в своей профессиональной карьере.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения