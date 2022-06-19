Аида Сатыбалдинова выиграла пояс чемпионкт мира GBO

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Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова одержала победу над гаитянкой Джайкой Павилус и выиграла второстепенный пояс в легком весе по версии GBO.

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