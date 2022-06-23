Шавкат Рахмонов назвал имена бойцов, с кем бы хотел провести бой в UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью UFC Russia назвал громкие имена бойцов, с кем бы хотел разделить октагон в лучшей лиге мира:

«Мне интересны имена, которые популярны- Масвидаль, Стивен Томпсон, Ник Диаз. Если они со мной подрались бы, я был бы рад. А так посмотрим. Пока не хочу бросать какие-то вызовы, я готов с любым из ТОП-10 выйти»

Бой Рахмонов – Магни состоится утром 25 июня.

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