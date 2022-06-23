Шавкат Рахмонов: «Я – будущий чемпион UFC»

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов на пресс-конференции перед турниром UFC ответил на вопрос о том, влияет ли на него повышенное внимание со стороны болельщиков и СМИ:

«Я заслуживаю больше внимания. Я — будущий чемпион UFC, Иншаллах. Время покажет, всё по местам расставит»

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения