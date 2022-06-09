Официально анонсирован бой Сергея Морозова в Вегасе

UFC официально анонсировали бой казахстанца Сергея Морозова с бразильцем Раулианом Пайва.

Поединок состоится 26 июня на турнире UFC VEGAS 57. На этом же турнире выступит ещё один казахстанец Шавкат Рахмонов.

Морозов в UFC идёт с рекордом 1-2.

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