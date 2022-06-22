Президент Naiza и Чемпион лиги посетили колонию

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала, член молодежного совета Дамир Аманжалов и обладатель чемпионского пояса Naiza Ильдар Кудайбергенов посетили учреждение ЛА 155/12. Рассказали о мотивирующих историях Марата Балаева и Ильдара Кудайбергенова, которые не просто продолжили свою спортивную карьеру, но и добились впечатляющих результатов.

«Такие истории мотивируют людей, которые сейчас находятся в исправительных учреждениях. Наша философия направлена на прорыв человечества, поэтому мы ходим и в такие учреждения. Мы готовы работать с бойцами, которые выйдут на свободу и готовы тренироваться, трудиться, работать над собой. Мы хотим всем донести нашу важную миссию – хочешь драться – дерись в ринге», – говорит Нурбек Карабала.

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