Бакытжанулы проведет следующий бой 30 июля на турнире в Alash Pride

Казахстанская лига Alash Pride планирует проведение 75 турнира в Нур-Султане.

В карде турнира выступит известный казахстанский полутяж Асылжан Бакытжанулы (12-3).

После завершения контракта с лигой АСА «Сак» провел бой в лиге Naiza, одолев решением Захара Рябова. Имя соперника на 30 июля пока не называется.

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»