Четыре бойца получили бонусы за выступление на NAIZA 40

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 Лига Naiza объявила бойцов, которые получили бонус за выступление на юбилейном турнире в Алматы:

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Нокаут вечера: Сагын Казбек

Сабмишн вечера: Мадияр Толеубай

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