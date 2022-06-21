«Кайрат» продлил контракт с Шушеначевым

Артур Шушеначев продлил контракт с «Кайратом».
Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
По итогам сезона-2021 форвард забил 18 голов, став лучшим нападающим сезона.
Статистика 24-летнего игрока здесь.
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