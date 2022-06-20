Даурен Ермеков обратился к сопернику по титульному бою в лиге Хабиба: «Я покажу казахское гостеприимство»

Бой казахстанца Даурена Ермекова против Гамзата Хирамагомедова за титул временного чемпиона лиги Eagle FC возглавит турнир в Актау.

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Ермеков на своей странице в Инстаграм обратился к сопернику и Фаридуну Одилову, который является чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова в этом весе: «Ну что, ребята, я со стороны посмотрел на ваши перепалки. Скажу вот что – Фаридун готов драться с Гамзатом бесплатно, но чтобы выйти со мной ему нужны хорошие гонорары. А Гамзат уже нацелился на бой с Фаридуном. Я так понял, что меня он не берёт в расчёт. Но ничего, я покажу ему казахское гостеприимство в Актау, 16 июля. Так что, Фаридун, приезжай в Казахстан, тоже будешь гостем. Думаю весь Казахстан, Таджикистан и Дагестан поддержат нас»

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