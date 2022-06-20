КХЛ показала новый логотип «Барыса» раньше сроков из-за технической ошибки

показала новый логотип раньше сроков.

Как сообщает Шайба.kz, он появился в таблице переходов на официальном сайте лиги.

«Барыс» сообщил, что логотип был размещен раньше установленных сроков из-за технической ошибки. Официально новый стиль будет представлен в августе.

«На протяжении последнего года хоккейный клуб «Барыс» основательно занимался разработкой нового логотипа и нового фирменного стиля.

КХЛ была предупреждена о ребрендинге в сроки, установленные регламентом по маркетингу и коммуникациям. Также в лигу было направлено письмо о планируемой в августе презентации. Однако из-за технической ошибки новый логотип появился на страницах официального сайта лиги уже сегодня.

Мы запланировали для болельщиков и для сотрудников СМИ соответствующую программу, в которой хотели ознакомить всех с нашим новым стилем. Теперь вы видели наш новый логотип, однако это не все изменения, которые ожидают «Барыс». Межсезонье обещает быть очень интересным. Следите за событиями на наших официальных ресурсах», – говорится в сообщении пресс-службы «Барыса».

Отметим, что на данный момент в таблице переходов на сайте КХЛ отображается старый логотип клуба.

Изображение: Шайба.kz