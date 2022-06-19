Дамир Исмагулов: «Теперь здесь будет газовать казах!»

Дамир Исмагулов одержал пятую победу в UFC, которую он прокомментировал сразу же в октагоне:

«Я готов к следующему большому бою. В этих джунглях появился новый король. Теперь здесь будет газовать казах! Я знаю правила игры в UFC. Я могу бороться, но я пытаюсь показывать шоу, пытаюсь драться в ударке, чтобы финишировать соперника»

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Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

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