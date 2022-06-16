Гурам Кутателадзе о бое с Дамиром Исмагуловым и комментариях от казахстанских болельщиков: «Я уважаю и люблю Казахстан»

Друг Хамзата Чимаева Гурам Кутателадзе уже в эти выходные в рамках турнира UFC разделит октагон с Дамиром «Казахом» Исмагуловым.

Гурам в интервью UFC Russia поделился ожиданиями от боя:

«Он хороший боец, я его уважаю, как бойца, как человека. Я лично с ним не знаком, но я от него не слышал ничего отвратительного в мою сторону, так что я его уважаю. Но он на моем пути к цели, он один из тех, кого мне нужно пройти. Я не думаю, что у него есть слабые стороны, но я верю в то, что я сильнее во всех аспектах»

А также рассказал о большом внимании со стороны казахстанских любителей ММА в соц.сетях:

«Я не обращаю внимание на это. Я видел много казахстанских флагов там, но они проявляют ко мне уважение, я не видел оскорблений. Это обоюдное уважение. Мой близкий на половину казах, он из Грузии, так я уважаю и люблю Казахстан. Это спорт, и мы должны делать то, что мы выбрали в жизни»

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