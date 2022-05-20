Эдуард Базров о Шавкате Рахмонове и его спаринг-партнере Даурене Ермекове

Призер чемпионата России по вольной борьбе, участник Олимпийских игр, а ныне тренер команды DAR Team в интервью Нурбеку Карабала рассказал о подготовке Шавката Рахмонове и работе со спаринг-партнером Шавката Дауреном Ермековым:

«Шавкат очень дисциплинированный парень, находится в хорошей форме, но пока не на пике. Сейчас работаем с ним над силовой выносливостью, борцовскими аспектами, не забываем и ударку. Наша задача повысить силовую выносливость, поэтому мы и проводим сбор в горах. Шавкат предложил Даурену пройти совместный лагерь, он согласился. Я не ожидал, что он настолько профессионален как спортсмен и очень хороший человек. В Казахстане я видел много спортсменов, которые добивались результата, потом давали себе расслабиться. Даурен – стабильный командный боец, соблюдает режим, настоящий профи»

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