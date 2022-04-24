Казахстанский «Тобол» хочет вернуть Бабаяна (Vesti.kz)

Ассистент главного тренера московского ЦСКА Григорий Бабаян вновь может возглавить «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт специалиста с «армейцами» действует до конца мая текущего года. Его клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Тобол» не прочь вновь доверить Бабаяну бразды правления.

Также Казахстанская федерация футбола (КФФ) вела переговоры с 42-летним тренером по поводу его работы в сборной Казахстана.

В настоящее время «Тобол» возглавляет другой казахстанский специалист Александр Москаленко, при котором команда в новом сезоне потерпела уже два поражения и опустилась на пятое место в КПЛ.

Бабаян тренировал «Тобол» в 2020-2021 годах. Также он работал в «Алма-Ате», «Астане» и национальной сборной.

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