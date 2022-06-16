Дамир Исмагулов объяснил выбор прозвища «Казах»

19 июня Дамир Исмагулов проведет бой с Гурамом Кутателадзе на UFC. В преддверии поединка Дамир в эксклюзивном интервью «РБ Спорт» объяснил, почему взял прозвище «Казах»;

«Не то, что я сам себя так назвал. Сделал опрос, многие пишут постоянно. Я решил: «Хорошо, давайте так». Если «Казах» прозвучит в октагоне, то публика будет знать. Многие думают, что я из Дагестана. Иностранцы постоянно говорят: «Ты из Дагестана, у вас горы». Но нет, я не из Дагестана»

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

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Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане