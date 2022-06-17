Абат Аймбетов: «Повязка на руке? В одном из сборов повредил руку. С тех пор повязка осталась, в ритуалы я не верю»

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов рассказал о повязке на своей руке и сравнении с Каримом Бензема.

– Как мы поняли, Магомед Адиев умеет разговаривать с футболистами и мотивировать их на победу?

– Да, у нас произошли большие изменения. Тренер мотивировал нас, тем самым мы начали верить в себя. После игры с Азербайджаном (2:0) набрали обороты и в остальных матчах играли уже на кураже. Набрали 10 очков в 4 матчах. Смогли порадовать казахский народ, за это мы благодарны тренеру. Теперь назад пути нет – только вперед. Надеюсь, дойдем до финала (смеется).

– После игры со Словакией в сети появились видео с раздевалки, где собственно все радостные. Это у вас всегда было, или же с приходом Адиева?

– В принципе, мы всегда так радуемся после удачных игр. Почему бы не порадоваться и не станцевать после такой игры. Главного тренера тоже заставили станцевать. Это игра со Словакией была очень важной для нас, так как она решала, удержимся ли мы на первой строчке или нет. Хочу также поблагодарить болельщиков, если честно, давно такого не было.

– Все переживали из-за потасовок в конце встречи. Когда соперники начали поднимать наших лежащих игроков, то болельщики начали кидать в них бутылки. После игры вы сжали руки со словаками, или же вы со злом уходите с поля?

– Это все зависит от ситуации, будем брать по рукам или нет. Но это всё эмоции. Когда мы вели в счете, то они хотели сравнять счет, в итоге не смогли сделать это, тем самым они были в ярости. Одной из причин их злости была затяжка времени с нашей стороны – это часть тактики.

– Все интересуются, что это за повязка на твоей руке? Из-за этого тебя начали сравнивать с Бензема. Это своего рода ритуал?

– Это никакой не ритуал. Я в одном из сборов повредил руку, это было где-то 3 года назад, и после этого начал носить эту повязку. С тех пор повязка осталась у меня, но в ритуалы я не верю. Насчет Бензема, то это он у меня взял идею и начал носить. Благодаря этому он выиграл Лигу чемпионов (смеется).

– Вы уже смогли адаптироваться к режиму европейских лиг? Ведь у них всегда очень плотный календарь. После игр сборной уже появились предложения из Европы?

– Все мы являемся игроками «Астаны» и у нас есть контракты. Но после двух игр сборной были слухи о том, что мною интересуются. Однако, конкретных предложений не было.

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