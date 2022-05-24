Рафаэль Физиев о возвращении Исмагулова в октагон: «Нужно выйти с холодной головой»

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Уроженец Казахстана, рейтинговый боец UFC Рафаэль Физиев в интервью «Вестнику ММА» дал прогноз на возвращение казаха Дамира Исмагулова в октагон, которое состоится уже в июне:

«Мы с Дамиром спарринговали в Тайланде, но он долго не дрался. Все зависит от того, как он будет себя чувствовать после простоя. Очень важно то, что твориться в голове. Ему нужно себя перебороть, выйти с холодной головой, тогда все будет нормально. Гурам борется неплохо, ногами расстреливает соперника. Сложно предсказать мне результат»

Бой Исмагулов – Кутателадзе состоится 19 июня.

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