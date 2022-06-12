Фаниль Рафиков о поражении: «Хейтеры, ликуйте»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (20-9) прокомментировал свое неожиданное поражение узбекистанцу Фарходжону Машрапову (7-4) на турнире Naiza FC 40 в Алматы:

«Вхожу в историю как мужчина, бред нести не буду: я проиграл сегодня. Сегодня Фарходжон был лучше меня, я это признаю, как мужчина. Сегодня не мой день. Хейтеры могут радоваться, а истинные болельщики — спасибо, что поддерживаете меня! Да, я мог уйти в небытие, расстроиться или еще что-то... Сегодня не мой день. Я подвел свою команду, я это осознаю. Поэтому мы вернемся сильнее: я это раз сделал, думаю, еще раз сделаю. Еще раз будет один заход к поясу. Так что сегодня хейтеры, ликуйте — многих в блок буду отправлять, но ничего страшного. А так рахмет большой всем за поддержку, чуть надо отдохнуть», — цитирует Рафикова sports.kz

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