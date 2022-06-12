Казбек Сагын про возможный бой с Багдатом Жубанышем: «Мы хорошо общаемся, но есть спортивный интерес»

Казахстанский боец ММА Казбек Сагын одержал третью победу в профи, нокаутировав в первом раунде армянина Варшама Геворгяна.

О победе, вызове трехкратному чемпиону мира по ММА Багдату Жубанышу и подарке от соперника в интервью после боя:

– У нас был план, составленный с тренерским штабом – тотальная доминация в стойке. Я могу давать еще выше скорости, в конце первого раунда так получилось, что с левой коронным ударом попал, не стал добивать.

- Какие дальше планы, кого хочешь видеть в соперниках?

– Хочу недельку отдохнуть. Дальше видно будет. У меня большие планы – я хочу стать чемпионом в двух весовых категориях, и дай Аллах, я стану, я сделаю все для этого. В 53 кг Багдат Жубаныш пусть проведет бой, я проведу бои в 57 кг. Мы с ним хорошо общаемся, но это спортивный интерес, у нас есть своя история, мы дрались в любителях. И теперь должны подраться в 53 кг в профи.

- На взвешивании Геворгян тебе сделал подарок. Открой секрет, что было в пакете?

– Варшам подарил армянский коньяк. Он подошел после взвешивания, говорит, знает, что я не пью, но это сувенир. Хочу ему тоже подарить наш кумыс.

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