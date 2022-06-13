Багдат Жубаныш ответил на вызов Казбека Сагына

Казахстанский боец ММА, трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Казбек Сагын после своей победы на Naiza 40 бросил вызов Багдату Жубанышу, который является трехкратным чемпионом мира по ММА среди любителей.

Представитель школы Айбека Шокпутова «Еркин Куш» отреагировал на вызов на своей странице в Instagram:

«Я готов. Ин ша Аллах, этот бой состоится».

Стоит отметить, что Казбек с Багдатом встречались уже между собой в любительском ММА.

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