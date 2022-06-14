Тренер Казахстана Адиев станцевал лезгинку после победы над Словакией

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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев станцевал лезгинку в раздевалке после домашней победы над Словакией (2:1) в Лиге наций.

44-летний Адиев – уроженец Грозного.

После четырех туров Казахстан занимает первое место в группе C3, опережая Словакию, Азербайджан и Беларусь.

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