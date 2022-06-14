Вороговский: «Только за счет болельщиков мы смогли показать результат»

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский прокомментировал домашнюю победу над Словакией (2:1) в Лиге наций.
– Расскажи про свой забитый гол.
– У меня такие эмоции, что уже подзабыл что было в игре. Получилось так, что мяч удачно упал на ногу.
– Расскажи про игру.
– Этот период был тяжелым, все-таки 4 матча за короткое время, и только за счет болельщиков мы смогли показать результат. Нам главное было сдерживать соперника. А у них видите эмоции, хотели забить и получили красную – это было нам на руку.
– Какие цели стоят перед командой?
– Нужна победа, первое место.
Смотреть гол Яна Вороговского в ворота Словакии
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