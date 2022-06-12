Главный тренер сборной Азербайджана де Бьязи: «Постараемся обыграть Беларусь, а потом продолжить победой над Казахстаном»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи прокомментировал игру сборной в текущем розыгрыше Лиги наций.

– Вы уже второй год здесь, но еще не одержали ни одной домашней победы. Когда собираетесь радовать местных болельщиков?

– 25 матчей, из которых семь были на своем поле, и все соперники были серьезные. Они были качественно сильнее нас. Максимально сражались до конца. Нам надо сейчас забивать и результата добиваться.

– Впервые в нашей истории в течение десяти дней проводится четыре матча. Сборная будет готова в психологическом плане к четвертому?

– Завтра посмотрим, как восстановимся. Надо настраиваться на победу. Я очень зол, так как ненавижу проигрывать. Все разочарованы. Но это международный уровень, и здесь не все так просто. Впереди еще три матча в группе. Никто не говорил, что мы будем биться за первое место. Постараемся обыграть Беларусь, а потом продолжить с победой над Казахстаном.

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