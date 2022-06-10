Казахстан лидирует в группе Лиги наций после трех туров

Сборная Казахстана по футболу сыграоа вничью с Беларусью (1:1) в третьем туре в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Таким образом казахстанцы сохранили первое место в группе, набрав 7 очков.

В параллельном матче Словакия обыграла Азербайджан (2:0), заработав вторую победу в этом розыгрыше.

Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 13 июня дома против Словакии.

Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси

Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций