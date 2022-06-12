Защитник сборной Словакии Петер Пекарик: «Важно, что после неудачи с Казахстаном мы победили Азербайджан»

Защитник сборной Словакии Петер Пекарик прокомментировал победу над Азербайджаном (1:0) и предстоящий матч с Казахстаном в рамках Лиги наций.

– Важно, что нам удалось победить после неудачи с Казахстаном. Нам была нужна эта победа, чтобы вернуть себе уверенность. Я надеюсь, что мы справимся с финальной дуэлью.

Напомним, что матч Казахстан – Словакия состоится 13 июня в 20:00 по времени Нур-Султана.

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