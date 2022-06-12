Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски сыграл за сборную против Нидерландов

Сборные Польши и Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций сыграли вничью (2:2).
29-летний полузащитник и капитан «Кайрата» Яцек Гуральский вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.
Следующую игру сборная Польши проведет против Бельгии 15 июня в Варшаве.
Статистику игрока можно посмотреть тут.
- Дата проведения
- 11 июня, 21.45, «Фейеноорд»
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Нидерланды –
Флеккен, Думфрис, де Врей, Аке, Тимбер (Тезе, 65), Блинд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).
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Польша –
Скорупски, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Залевски, Крыховяк, Зелиньски, Франковски (Глик, 84), Гуральски (Журковски, 58), Кэш, Пионтек.
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