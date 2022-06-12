Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски сыграл за сборную против Нидерландов

Сборные Польши и Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций сыграли вничью (2:2).

29-летний полузащитник и капитан «Кайрата» Яцек Гуральский вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Следующую игру сборная Польши проведет против Бельгии 15 июня в Варшаве.

Статистику игрока можно посмотреть тут.

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