Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски сыграл за сборную против Нидерландов

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Сборные Польши и Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций сыграли вничью (2:2). 

29-летний полузащитник и капитан «Кайрата» Яцек Гуральский вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

Следующую игру сборная Польши проведет против Бельгии 15 июня в Варшаве.

Статистику игрока можно посмотреть тут. 

Нидерланды – Польша 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
11 июня, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Кэш, 0:2 – 49 Зелиньски, 1:2 – 51 Классен, 2:2 – 54 Думфрис.
НидерландыФлеккен, Думфрис, де Врей, Аке, Тимбер (Тезе, 65), Блинд, Классен (Гакпо, 65), де Йонг, Бергейс (Копмейнерс, 65), Депай, Бергвейн (Вегорст, 77).
ПольшаСкорупски, Беднарек, Кивер, Берешиньски, Залевски, Крыховяк, Зелиньски, Франковски (Глик, 84), Гуральски (Журковски, 58), Кэш, Пионтек.
Предупреждения:
Крыховяк (16), Беднарек (20), Бергейс (59), Бергвейн (63), Скорупски (63), Зелиньски (83), Журковски (86), де Йонг (87).

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