Гуральски подтвердил уход из «Кайрата»: «Это правда, но не знаю, когда именно»

Полузащитник «Кайрата» и сборной Польши Яцек Гуральски заявил об уходе из клуба.

«Мой уход из «Кайрата»? Это правда. Это результат переговоров с клубом. Я еще не знаю, когда именно сменю клуб. Есть два сценария: летом, за полгода до окончания контракта с «Кайратом», или через полгода, когда истечет срок контракта. Не знаю, какая версия более вероятна, но если бы мне пришлось выбирать, то это был бы летний трансфер. Думаю, это было бы выгодно обеим сторонам, потому что в декабре наша сборная сыграет на ЧМ, и я искренне надеюсь, что буду в команде, которая будет бороться в Катаре.

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