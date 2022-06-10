Азат Максум следующий бой может провести в UFC

Непобежденный казахстанский боец Азат Максум довел свой рекорд до 15:0, выиграв бразильца на турнире лиги OCTAGON.

«Этот бой Азата смотрел матчмейкер UFC, так что дай Бог свой следующий бой он может провести в лучшей лиге мира. Он станет первым полностью продуктом казахстанской лиги, кто может напрямую перейти в UFC», – заявил после победы Максума президент лиги Octagon и менеджер бойца Нуриддин Садыков.

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