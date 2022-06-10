Жалгас Жумагулов о бое с Молиной: «10 раз пересмотрел свой бой»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов на своей странице в социальных сетях прокомментировал решение судей в последнем бою в UFC, в котором он проиграл раздельным решением американцу Джеффу Молине:

«Раз 10 пересмотрел свой бой, я его не проиграл. Там даже раздельным не пахнет, единогласная моя победа»

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы