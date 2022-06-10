Еще один казах может попасть в UFC

В Сингапуре стартовал проект «Дорога в UFC», в котором восемь бойцов с азиатского континента будут биться за единственную путевку в лучшую лигу мира.

Среди восьмерки путь за контрактом начнёт и этнический казах из Кита Аскербай Женисбек (36-10). Его первым соперником станет кореец Ким Кен Пе (10-3). Бой состоится сегодня, 10 июня.

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы