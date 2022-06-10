Азат Максум остался непобежденным

В рамках главного боя Octagon 31 казахстанский боец Азат Максум одержал победу решением судей над бразильцем Аланом Габриелем(12-6).

Эта победа стала 15 для Азаза при 0 поражений.

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