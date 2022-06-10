Аян Турсын дебютировала в профи с досрочной победы

Казахстанская спортсменка, медалистка чемпионата мира по ММА Аян Турсын дебютировала в профи в рамках турнира OCTAGON 31.

Ее соперницей стала Галистан Туран из Турции. Бой завершился победой казахстанки техническим нокаутом в третьем раунде.

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