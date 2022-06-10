Арману Ашимову бросили вызов

Кыргызский боец Нурбек Болотбеков после победы над Дарханом Скаковым на турнире лиги OCTAGON бросил вызов казахстанскому бойцу Арману Ашимову:

«Я знаю, что его все любят, но я покажу зрелищный бой и отправлю его на пенсию»

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы