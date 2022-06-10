Арману Ашимову бросили вызов

Кыргызский боец Нурбек Болотбеков после победы над Дарханом Скаковым на турнире лиги OCTAGON бросил вызов казахстанскому бойцу Арману Ашимову:
«Я знаю, что его все любят, но я покажу зрелищный бой и отправлю его на пенсию»
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