Актер Еркебулан Токтар одержал победу меньше, чем за минуту

Казахстанский боец ММА Еркебулан Токтар(3-1), который активно снимается в кино повел свой 5 бой в проф боях.

Токтар сумел меньше, чем за минуту нокаутировать непобежденного до этого азербайджанца Арзу Каримова на турнире OCTAGON31.

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