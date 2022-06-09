Olimpbet – спонсор юбилейного турнира промоушена Naiza Fighting Championship

Букмекерская компания Olimpbet стала партнером 40-го турнира ММА-промоушена Naiza Fighting Championship (NFC). Ивент пройдет 11 июня на «Алматы Арене». Olimpbet не только поддержит вечер единоборств, но и разыграет среди зрителей ценные призы.

В карде юбилейного турнира NFC будет 12 поединков, в том числе два титульных. Впервые в истории промоушена за чемпионский пояс подерутся девушки – Валерия Карыгина и Дилшода Умарова. А в главном бою вечера сойдутся Нургалы Нургаипулы и Олжас Абзалиев. Они разыграют титул в полутяжелом весе.

Сотрудничество с бойцовским промоушеном в Казахстане – новый этап для Olimpbet. Компания заходит на незнакомую для себя территорию и рассчитывает закрепиться в мире ММА надолго.

NFC – самый популярный ММА-промоушен Казахстана и одна из самых авторитетных организаций в СНГ. Независимый портал Fight Matrix ставит NFC на 25-е место в списке лучших бойцовских промоушенов мира.