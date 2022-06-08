Шкриньяр не сыграет против Казахстана в Нур-Султане

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр не сыграет в ответном матче против Казахстана в Лиге наций.
Игроку «Интера» сделали МРТ, по результатам которой выяснилось, что у него повреждены задние мышцы бедра.
Сроки восстановления составят от трех до шести недель.
Вместо Шкриньяра в сборную вызван 21-летний защитник датского «Норшелланна» Иван Месик.
Казахстан и Словакия сыграют 13 июня в Нур-Султане.
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