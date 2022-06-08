Главный тренер сборной Словакии уволен после поражения от Казахстана

Исполнительный комитет Словацкого футбольного союза принял решение об увольнении главного тренера национальной сборной Штефана Тарковича.

Причиной называются неудовлетворительные результаты команды.

Временно руководить сборной в ближайших играх будут Самуэль Словак и Марек Минтал, имя нового главного тренера станет известно в летние месяцы.

Последним матчем Тарковича во главе сборной Словакии стало поражение от Казахстана (0:1) в Лиге наций.

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