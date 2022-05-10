Гуральски может перейти в «Сиэтл Саундерс» из МЛС (Vesti)

Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски летом может стать игроком американского клуба «Сиэтл Саундерс» из МЛС. Об этом сообщает Vest.kz.

«Кайрат» выставил на трансфер сразу двух своих лидеров – Яцека Гуральски и Хосе Канте. По информации источника, Гуральски хочет сменить обстановку и набрать оптимальную форму, чтобы попасть в окончательную заявку сборной Польши на предстоящий чемпионат мира.

На Гуральски есть несколько претендентов, помимо «Сиэтла», в нем также заинтересован кипрский «Арис», где работает экс-тренер алматинцев Алексей Шпилевский. Клуб МЛС хотел подписать Гуральски еще до его перехода в «Кайрат». Кроме того, у агента Яцека существуют крепкие связи в МЛС.

Курбан Бердыев заявил, что летом «Кайрат» рискует потерять нескольких опытных легионеров, поскольку у них есть предложения со стороны других клубов.

Бабаян стоит перед выбором: остаться в чемпионате России или вернуться в «Тобол»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Очередной допинговый скандал в казахстанском футболе: игрок сборной Абикен уже пропустил матч КПЛ, а врача команды перевели в молодежку