Сборная Казахстана впервые за время пребывания в УЕФА победила в двух турнирных матчах подряд

Победа над Словакией (1:0) во втором туре Лиги наций стала для сборной Казахстана второй кряду.

Таким образом Магомед Адиев стал первым главным тренером команды, одержавшим две турнирные победы подряд, после перехода Казахстана в УЕФА.

Ранее казахстанцы могли победить дважды кряду лишь в том случае, если один из матчей был товарищеским.

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