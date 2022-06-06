Куат выведет Казахстан с капитанской повязкой

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пропустит матч со Словакией из-за травмы, полученной в игре с Азербайджаном.

Главный тренер казахстанцев Магомед Адиев сообщил, что в сегодняшнем матче функции капитана исполнит Исламбек Куат:

– У нас есть опытные футболисты, которые могут повести команду за собой. Куат – отличная кандидатура в качестве лидера сборной. Именно он и будет исполнять функции капитана в матче против Словакии.

В этом сезоне Исламбек провел 6 матчей в составе «Астаны». В апреле казахстанского полузащитника перевели в молодежную команду с формулировкой «за дисциплинарное нарушение».

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

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