Магомед Адиев: «Только матч покажет – смогли ли мы восстановиться после тяжелой дороги»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о ходе подготовки к матчу со Словакией.

- Смотрели ли вы матч между сборными Словакии и Беларуси? Могли бы выделить какие-то моменты в игре у предстоящего соперника?

– Конечно, матч я смотрел. Ваша команда провела практически весь матч в атаке. Выделил бы «стандарты» в исполнении сборной Словакии. Думаю, счет по игре, несмотря на то, что в концовке матча Беларусь могла забить и уйти от поражения. Словакия – фаворит в нашей группе. Есть футболисты хорошего европейского уровня. Могу выделить таких игроков, как Куцка, Вайсс и Шкриньяр. Именно в играх против сильного соперника команда может прогрессировать.

- Вы около шести-семи часов провели в дороге. Успели ли восстановиться?

– Через три дня после Трнавы нам предстоит сыграть еще один гостевой матч. Только матч покажет – смогли ли футболисты восстановиться полностью после тяжелой дороги. В любом случае, отслеживаем ситуацию.

Матч Лиги наций УЕФА между сборными Словакии и Казахстана состоится в ночь с 6 на 7 июня в 00:45 по времени Нур-Султана.

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения

Тренеры Казахстана и Азербайджана зарубились на послематчевой конференции: де Бьязи назвал победу случайной, а Адиев жестко ответил сопернику