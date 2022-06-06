Лига наций УЕФА. Казахстан сыграет со Словакией на выезде

Во втором туре Лиги наций УЕФА Казахстан сыграет со Словакией в Трнаве.
Матч начнется в 20:45 по местному времени (00:45 по Нур-Султану).
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- Дата проведения
- 6 июня, 21.45, «Городской стадион Трнава»
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