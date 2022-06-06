Лига наций УЕФА. Казахстан сыграет со Словакией на выезде

Во втором туре Лиги наций УЕФА Казахстан сыграет со Словакией в Трнаве.

Матч начнется в 20:45 по местному времени (00:45 по Нур-Султану).

Таблица здесь, статистика здесь.

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения

Тренеры Казахстана и Азербайджана зарубились на послематчевой конференции: де Бьязи назвал победу случайной, а Адиев жестко ответил сопернику