Тагыберген получил травму в матче с Азербайджаном (Е. Маулен)

По сообщениям журналиста Ермухаммеда Маулена капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген получил травму в матче с Азербайджаном в Лиге наций УЕФА.

«Он и до этого с головокружением в голове доставлялся в больницу. Теперь его нет в составе сборной. Асхат пропустит два гостевых матча Казахстана. Однако, врачи предполагают, что он будет готов к матчу Казахстан – Словакия» – пишет источник.

Смотреть голы сборной Казахстана против Азербайджана

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Магомед Адиев: «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»