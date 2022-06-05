Эстонские судьи обслужат матч Словакия – Казахстан

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Эстонская бригада арбитров под руководством Кристо Тохвера обслужит матч группового этапа Лиги Наций УЕФА СловакияКазахстан.

Напомним, матч Словакия – Казахстан пройдет в ночь с 6 на 7 июня, в 00:45 по столичному времени.

Главный рефери: Кристо Тохвер

Ассистенты рефери: Силвер Кыйв, Стен Клаасен

Четвертый рефери: Йоонас Яановиц (все – Эстония)

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