Экс-тренер сборной Азербайджана по футболу Керимов: «Оба гола Казахстана я бы назвал случайными»

Экс-тренер сборной Азербайджана по футболу Аслан Керимов прокомментировал матч Лиги Наций УЕФА Казахстан – Азербайджан (2:0).

– Как и многие, я не видел большую часть второго тайма и рассуждать о ней было бы неверно, но в целом можно какую-то картину обрисовать. Первый гол мы пропустили после удара с дальней дистанции, которому никто не мешал. Это, словом, об индивидуальных ошибках. Здесь можно винить как Ходжата, так и Магомедалиева. Такие необязательные мячи можно бы и не пропускать.

Оба гола я бы назвал случайными. Хотя второй – это полностью вина центральных защитников. В центре поля часто теряли мяч, особенно Исрафилов. Но даже при потерях должна быть подстраховка, а в этом плане мы уступаем. Это максимум, что могут наши футболисты. Были голевые моменты, могли забить.

Преимущество было у нас, но не такое подавляющее, чтобы утверждать, что должны были побеждать. Казахстан не играл лучше нас, но они использовали свои 2-3 момента.

Хотелось бы отметить, что игроки выглядели немного уставшими. Хозяев поля, напротив, были более свежими. У нас сезон уже завершен, а у них он в самом разгаре. Это не ключевой фактор в поражении, но сказало свое слово, когда во второй половине мы выглядели беззубыми.

Касательно дальнейших перспектив, то Беларусь плюс-минус такая же команда, как и Казахстан. В этом плане Словакия – ярко выраженный фаворит.

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