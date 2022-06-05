Главный тренер сборной Беларуси Кондратьев: «Многое решил первый гол казахстанцев. После этого у азербайджанцев как-то сломалась игра»

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев поделился мнением о матче между Казахстаном и Азербайджаном (2:0) в первом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

– Да, видел весь матч. В первом тайме сборная Азербайджана выглядела предпочтительнее, а во втором, наверное, многое решил первый гол казахстанцев. После этого у азербайджанцев как-то сломалась игра. В футболе такое бывает.

Команды приблизительно равные, как я и говорил. Так что результат особым сюрпризом не стал. Могли победить и те, и другие, но верх взял Казахстан.

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